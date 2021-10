Weiskirchen : Gemeinsame Ausbildung der Wehren im Hochwald

Die Feuerwehren aus Weiskirchen, Losheim am See und Wadern haben gemeinsam insgesamt 22 neue Feuerwehrleute ausgebildet. Foto: Feuerwehr Weiskirchen

Weiskirchen 22 Feuerwehrleute aus Weiskirchen, Losheim am See und Wadern haben kürzlich in Weiskirchen den Lehrgang Truppmann 1 absolviert. Dies hat der dortige Löschbezirk mitgeteilt. Ziel des Lehrgangs war demnach die Vermittlung von Grundkenntnissen für die Anwendung im aktiven Feuerwehrdienst.

Während des Lehrgangs wurden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemäß dem Lernzielkatalog zahlreiche Themenfelder vermittelt. So bildeten Rechtsgrundlagen, Verbrennungs- und Löschtechniken sowie Gerätekunde, der Löscheinsatz mit und ohne Bereitstellung, die Wasserentnahme aus Ober- und Unterflurhydrant sowie offenem Gewässer und die Handhabung der Steckleiter einen Hauptschwerpunkt.

Das Verhalten bei Gefahren, die Kenntnisse der Feuerwehrdienstvorschriften (FWDV) sowie die Unfallverhütungsvorschriften waren weitere Inhalte, wie der Löschbezirk weiter berichtet. Auch Knoten und Stiche sowie die technische Hilfeleistung wurden den Teilnehmern im praktischen Teil nähergebracht.