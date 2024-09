Massive Kritik aus der Bevölkerung „Bin nicht mit Weiskirchen verheiratet“: Großer Betrieb droht mit Abwanderung wegen Hühnerfarm

Recht deutlich wurde in der Sitzung allerdings, was die Bevölkerung von Konfeld und Umgebung von dem Projekt hält – nämlich gar nichts. Gleich in mehreren Wortbeiträgen machten Anwohner aus Konfeld und Weiskirchen im Saarland klar, dass sie das Vorhaben (siehe Infokasten) rundweg ablehnen. Inzwischen haben sich die Gegner des „Hennenstalls“ (so war das Projekt in der Ankündigung der Gemeindeverwaltung zur Sitzung bezeichnet) in einer Bürgerinitiative formiert, die bereits über 700 Unterschriften für eine Petition eingesammelt hat, in der Argumente gegen die Ansiedlung zusammengetragen sind. Allein der Begriff „Hennenstall“ sei schon zumindest eine Irreführung, betonte ein Sprecher der BI am Donnerstag in der Ratssitzung: „Ein Hennenstall steht bei mir hinterm Haus, da sind fünf Hennen drin. Das hier ist ein Industriebetrieb!“ Wiederholt war in der Sitzung aus den Reihen der Zuhörer der Begriff „Massentierhaltung“ zu hören und zu lesen.