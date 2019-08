Gemeinderat Weiskirchen : CDU verzichtet auf Sitze in Ausschüssen

Weiskirchen Wer bekommt wie viele Sitze in den Ausschüssen? Diese Frage hat den Gemeinderat Weiskirchen in seiner konstituierenden Sitzung beschäftigt.

„Vor uns liegen fünf Jahre, in denen sich Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam mit allen zur Verfügung stehenden Kräften für die Belange und das Wohl unserer Heimatgemeinde Weiskirchen einsetzen sollten.“ Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Wolfgang Hübschen erstmals in seinem Amt als Verwaltungschef die konstituierende Sitzung des Gemeinderates der Kurgemeinde für die Legislaturperiode 2019 bis 2024. Große Aufgaben lägen vor Verwaltung und dem Ratsgremium, vor denen man sich nicht zu verstecken brauche. Vielmehr gelte es, mit neuem Elan und vereinten Kräften an einer guten Zukunft für die Hochwaldgemeinde zu arbeiten. Zusammen mit der Verwaltung, der Hochwald-Touristik und dem Gemeindebauhof bot er den Mitgliedern des Gemeinderates eine offene Art der Zusammenarbeit an, so wie diese bereits in den vergangenen Jahren praktiziert worden sei.