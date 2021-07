Beschluss im Gemeinderat : Mountainbiker sollen bald im Wildpark fahren

Drei Mountainbike-Strecken sollen auf wenig genutzten Flächen innerhalb des Wildparkgeländes oberhalb der Wagner-Allee entstehen. Foto: picture-alliance/ dpa/Julian Stratenschulte

Weiskirchen Der Gemeinderat beschloss in Sachen Mountainbike-Strecken in Weiskirchen in seiner jüngsten Sitzung ein ungewöhnliches Konzept.