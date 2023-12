Kritik am Informationsfluss Kommunen sollen SHG-Verluste finanzieren: „Wir brauchen einfach mehr Informationen“

Welche Auswirkungen hat die finanzielle Beteiligung des Landkreises an der Sanierung des SHG-Klinikums in Merzig auf den Haushalt der Gemeinde Weiskirchen? Darüber wollte Bürgermeister Wolfgang Hübschen (CDU) den Gemeinderat am Donnerstagabend in der Jahresabschlusssitzung informieren. Doch anstatt der prognostizierten Zahlen zum möglichen Anstieg der Kreisumlage präsentierte er beim entsprechenden Tagesordnungspunkt eine neue Entwicklung: „Heute Nachmittag ist brandaktuell aus dem Landratsamt ein Pamphlet über einen ersten Nachtragshaushalt gekommen.“