Im Spiel der Lüfte : Das Saarland ist „die Hochburg der Ballöner“

René Krämer (r.) von der Schroeder fire balloons GmbH identifiziert vor den Augen der Niederrheiner den von ihnen bestellten Ballon anhand des großen „R“, mit dem die Werbebotschaft beginnt. Foto: Ackermann Dieter

Weiskirchen/Schweich In Schweich bei Trier gibt es einen Fabrikanten für Heißluftballons, und der weiß: An der Saar gibt es an die 20 Ballonpiloten.