Ist bereits im Einsatz Schnäppchen für die Weiskircher Wehr

Was die eigene Kasse so ohne weiteres nicht hergibt, macht die Gemeinde Weiskirchen nach Möglichkeit mit guten Ideen und Engagement wett. Der neue Kommandowagen ihrer Freiwilligen Feuerwehr ist ein gutes Beispiel dafür. Weil die Wehrführung des Kurorts ein solches Fahrzeug benötigt, ist für die Anschaffung eines Kommandowagens im Brandschutzbedarfsplan 2035 für das laufende Jahr ein Neufahrzeug eingeplant, für das ein Betrag in Höhe von 45 000 Euro vorgesehen ist. Der neue Kommandowagen steht jetzt bereits der Wehr zur Verfügung. Er verfügt über alles, was ein solches Fahrzeug für seine zukünftigen Einsätze benötigt, ist aber nicht ganz neu – belastet dafür den Steuerzahler statt der eingeplanten 45 000 nur mit gerade mal 10 000 Euro.