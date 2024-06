Fechten Im Kurpark klirren wieder die Degen

In der U 17 der Herren konnte sich Felix Molter in einem umkämpften Gefecht gegen Vereinskamerad Constantin Banowitz den Turniersieg sichern. Herve Colling feierte derweil mit dem Degen seinen ersten Turniersieg bei den Senioren. Ebenfalls fanden in Homburg noch die Saarlandmeisterschaften der Veteranen statt, bei der Helga Kugler mit Platz eins in der Altersklasse II der Damen überzeugen konnte. Platz drei bei den Herren ging an Rolf Kittler.