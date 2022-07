Polizeibericht : Frau versprüht Pfefferspray auf Weiskircher Kirmes

Weiskirchen (red) Auf der Kirmes in Weiskirchen ist es in den frühen Morgenstunden von Samstag auf Sonntag zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Anwendung von Reizstoff gekommen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Den Angaben zufolge hatte eine Frau gegen fünf weitere Personen Pfefferspray auf der Kirmes eingesetzt, wobei sie sich selbst mehr Schaden zufügte als ihren Kontrahenten. Die stark alkoholisierte Täterin wurde anschließend zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen in ein Krankenhaus verbracht.