Französischer Abend im Parkhotel Französischer Abend lockt mit Dinnershow ins Parkhotel

Welthits von Zarah Leander werden an diesem Abend live interpretiert von Claudia Dylla als Zarah Leander, die von Werner Dräger am Piano begleitet wird. Die in Weiskirchen beheimatete Künstlerin ist übrigens schon mit dem Darstellerpreis der Stadt Berlin ausgezeichnet worden. Die wichtigsten Stationen ihrer künstlerischen Laufbahn waren die Semper-Oper in Dresden, das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin und die Volksbühne Berlin.