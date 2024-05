Förderschule reagiert auf Aufregung in Weiskirchens Rat Fertighäuser statt schlichter Container

„Ich hatte das Gefühl, im falschen Film zu sein.“ Und Wolfgang Maring, Geschäftsführer der St. Hildegardishaus gGmbH, fügte im SZ-Gespräch gleich noch hinzu, „die meisten Mitglieder des Weiskircher Gemeinderats wussten in ihrer letzten Sitzung offensichtlich nicht, was wir als Träger der Förderschule in Rappweiler-Zwalbach mit der Erweiterung unseres Raumangebots konkret planen.“ Dabei spielten diese Pläne bei der im Gemeinderat so heftig diskutierten Suche nach einer Lösung der Grundschulfrage eine gar nicht so unwichtige Rolle. Im SZ-Gespräch wies Maring jetzt unter anderem darauf hin, dass er die aufgebrachten Ratsmitglieder, die in dieser Sitzung von „irgendwelchen Containern für die Förderschule“ gesprochen hatten, gerne von ihrer Fehleinschätzung abbringen möchte.