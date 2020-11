Polizei warnt vor Betrugsmasche : Filialleiterin aus Weiskirchen bewahrt 63-Jährigen aus Wadern vor Betrügern

Die aufmerksame Filialleiterin des Netto-Marktes in Weiskirchen hat verhindert, dass ein Mann von Betrügern abgezockt wurde. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland schreibt, war der Frau am Samstag ein 63-Jähriger aus Wadern aufgefallen, der Google-Play-Karten für 1800 Euro kaufen wollte.

Der 63-Jährige war nach Angaben der Polizei schon in der Vergangenheit einmal Opfer einer solch dreisten Betrugs-Masche geworden. Per Telefon wurde dem Geschädigten damals mitgeteilt, dass er einen fünfstelligen Geldbetrag gewonnen habe. Bevor er den Gewinn jedoch erhalten könne, müsse er beispielsweise noch Gebühren wie die Transportversicherung zahlen. Dazu benötige er aber eine bestimmte Anzahl an Google-Play-Karten. Diese Gutscheinkartennummern sollte er zu Hause nach einem entsprechenden Anruf des mutmaßlichen Betrügers übermitteln, um die noch ausstehenden Kosten zu begleichen. Der Telefonbetrüger kann dann mit den Gutscheinnummern auf verschiedenen Einkaufsplattfomen im Internet einkaufen. Der in Aussicht gestellt Gewinn ist natürlich rein fiktiv.