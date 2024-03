Baukosten bei rund 120 000 Euro Feuerwehr freut sich über neues Prachtstück

Robert Steinhauer leuchtet der Stolz aus den Augen. Diesmal allerdings nicht in seiner Funktion als Bezirksschonsteinfeger, schon eher als stellvertretender Ortsvorsteher, vor allem aber als Löschbezirksführer der freiwilligen Feuerwehr von Wellingen. Da besucht aus feierlichem Anlass neben Merzigs Oberbürgermeister Marcus Hoffeld und weiteren Gästen unter anderem Staatssekretär Torsten Lang seinen Löschbezirk, einen von insgesamt 15 der Kreisstadt. Zu feiern gibt es an diesem Tag die Inbetriebnahme der neuen Fahrzeughalle, in der bereits das nagelneue Mehrzwecklöschfahrzeug steht, dessen offizielle Übergabe erst für Sonntag, 28. Juli, fest eingeplant ist. „Unser neues Prachtstück musste bisher noch für keinen einzigen Einsatz die Blaulichter aufflackern lassen“, aber Steinhauer fügt gleich noch hinzu, „das ist mit Sicherheit nur eine Frage der Zeit – bestens vorbereitet sind wir jetzt auf alle Fälle.“