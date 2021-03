Dank aufmerksamer Anwohnerin : Polizei schnappt drei Einbrecher in Weiskirchen

(Symbolfoto) Foto: dpa/Johannes Neudecker

Dank einer aufmerksamen Anwohnerin ist es der Polizei gelungen, am Freitagmorgen in Weiskirchen drei Einbrecher festzunehmen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, hatte sich die Frau gegen 8.30 Uhr gemeldet und die Beamten über einen möglichen Einbruch in der Straße Zum Scheidwald informiert.

Sofort begaben sich drei Einsatzfahrzeuge der Polizei zum Tatort. Die Beamten entdeckten die Täter dann auch in unmittelbarer Nähe zum Tatort.

Beim Anblick der Polizei flüchteten die Täter durch Gärten der angrenzenden Häuser in verschiedene Richtungen. Wie die Polizei weiter mitteilt, folgten die Beamten den Männern zu Fuß und konnten sie schließlich festnehmen. Einer der Täter bewaffnete sich bei der Flucht mit einem abgebrochenem Ast, bedrohte damit die Polizeibeamten und musste unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt und festgenommen werden.

Die drei Tatverdächtigen sind nach Angaben der Polizei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Männer stammen alle aus dem Raum Weiskirchen und sind 19, 31 und 43 Jahre alt. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen fanden die Polizisten Einbruchswerkzeuge, welche sichergestellt wurden.

Auf der Dienststelle wurden von den Tätern Lichtbilder gefertigt und ihre Fingerabdrücke gesichert. Bei dem 43-Jährigen, welcher Widerstand leistete, wurde laut Polizei zudem eine Blutprobe entnommen.