Rundgang mit Lokalpolitikern : Der Atmosphäre Weiskirchens auf der Spur

Im Feuerwehrauto ging es mit Bürgermeister Wolfgang Hübschen als Reiseleiter (Fünfter von rechts) und der Tourismus­expertin Dr. Heike Glatzel (links neben Hübschen) durch die Gemeinde Weiskirchen. Foto: a-n

Weiskirchen Zusammen mit einer Expertin ging es auf Rundreise durch die Gemeinde – und auf die Suche nach Höhepunkten und Schandflecken.

In den kommenden Wochen reist eine kleine Delegation um Dr. Heike Glatzel von der Münchener Agentur Futour nach Orscholz, Nennig, Weiskirchen, Noswendel, Beckingen, Merzig und Losheim am See, um in den Ortschaften die jeweilige Atmosphäre zu checken. Wie dort die touristischen Gegebenheiten unter die Lupe genommen werden, verfolgte die SZ stellvertretend in Weiskirchen. Für die mehrstündige Rundreise durch die Kurgemeinde stellte die örtliche Feuerwehr einen Kleinbus zur Verfügung, der vom Leiter der Hochwald-Touristik, Michael Trouvain, chauffiert wurde. Bürgermeister Wolfgang Hübschen fungierte als Reiseleiter.

Das Saarland stellt für dieses Projekt Geld zur Verfügung und hilft den beteiligten Kommunen mit einer anteiligen Förderung bei der Umsetzung der gemeinsam herausgefundenen Maßnahmen, die sie nicht zuletzt aus Sicht ihrer touristischen Besucher besser aussehen lassen sollen (siehe Infokasten). Mit diesem Atmosphäre-Check wird den Kommunen ein Verfahren angeboten, mit dem Schwachstellen und Störfelder – sogenannte Atmosphäre-Killer – und Attraktivitäten – sogenannte Atmosphäre-Träger – identifiziert werden können, woraus dann wiederum zahlreiche Vorschläge für positive Veränderungen abgeleitet werden sollen.

Info Darum geht’s beim Atmosphäre-Check Trotz der bekannten finanziellen Engpässe bei der öffentlichen Hand gibt es tatsächlich noch Geld, mit dem die EU und die Landesregierung in Saarbrücken verbesserte touristische Angebote fördern können. Es bedarf gelegentlich nur fast eines detektivischen Spürsinns, diesen Fördertöpfen auf die Spur zu kommen. Einen solchen hat die Saarschleifenland Tourismus GmbH vor geraumer Zeit bewiesen, als sie die Chance erkannte, mit dem Atmosphäre-Check durch die Agentur Futour entsprechende Fördermittel für die Kommunen des Saarschleifenlandes generieren zu können. Alle Städte und Gemeinde des Kreises Merzig-Wadern spielen bei diesem durchaus aufwendigen Antragsverfahren in der Hoffnung mit, eigene Verbesserungsmaßnahmen bezuschusst zu bekommen. Kommunen mit mehr als 50 000 Einwohnern können so bei anerkannten Ansprüchen auf eine Förderung von maximal 30 000 Euro hoffen. Städte und Gemeinden mit 20 000 bis 25 000 Einwohnern winken bis zu 20 000 Euro und kleinere Kommunen dürfen für ihre Projekte immerhin mit einer Förderung von bis zu 10 000 Euro rechnen. In diesen Tagen organisiert die Saarschleifenland Tourismus GmbH zusammen mit der Agentur Futour in den teilnehmenden Ortschaften Besichtigungsfahrten mit örtlichen Vertretern, bei denen die Schokoladenseiten und die Atmosphäre-Killer unter die Lupe genommen werden.

Was sich zunächst eher theoretisch-spröde anhört, nahm tatsächlich schon bei der ersten Station vor dem Wild- und Wanderpark von Weiskirchen konkrete Formen an. Neben den Veranstaltern waren unter anderem auch Ortsvorsteher und andere Ortskenner mit von der Partie. Nach ihren Einschätzungen gefragt, hielt gleich zu Beginn Norbert Louis, Vorsitzender des Gewerbeverbandes, mit Kritik nicht hinterm Berg. „Besucher, die von Rheinland-Pfalz nach Weiskirchen kommen, fahren ahnungslos am Wild- und Wanderpark vorbei, weil hier kein Hinweisschild auf das wichtigste Ausflugsziel von Weiskirchen aufmerksam macht.“

Heike Glatzel runzelte bei diesen Worten die Stirn. Und auf ihren fragenden Blick reagierte Trouvain sofort mit dem Hinweis, dass eine neue Beschilderung bereits in Arbeit sei. Das war allerdings bei dieser Rundreise eher die große Ausnahme.

Ansonsten bemäkelte die Tourismusexpertin fast an allen Zwischenstationen ein Übermaß an Hinweisschildern, die von ihr oft als Atmosphäre-Killer in Frage gestellt wurden. Als sie in diesem Zusammenhang aber auch die vielen gewerblichen Werbebotschaften bemängelte, hielt ihr Louis entgegen, dass nicht zuletzt die Gastronomie auf solche Hinweise angewiesen sei.

Mit sicherem Blick für Atmosphäre-Killer wies Glatzel später auf ein völlig verrostetes Haltestellenschild in der Nachbarschaft des Café Louis hin. Diesmal gab’s keinen Widerspruch – eher betretene Zustimmung. Einverstanden waren die Weiskircher auch mit ihrer Anregung, im Wald oberhalb der Hochwald-Kliniken am Start eines der vielen Premium-Wanderwege eine Ruhestation mit Bänken und einer attraktiven Streckenübersicht anzubieten. Bürgermeister Hübschen sagte dazu: „Hier spürt man sofort den Wert externer Sachkenntnis, die bei unserer gelegentlich in Jahren gewachsenen Betriebsblindheit wirklich weiterhelfen kann.“

Aber die Ratgeberin sparte bei dieser Rundreise beileibe auch nicht mit Lob. So beglückwünschte sie die Weiskircher beispielsweise zu echten Atmosphäre-Trägern wie den tollen Fernsichten etwa von der Wildparkalm aus. Weitere Highlights seien für sie ferner der attraktive Weg vom Kreisel in Richtung Rathaus und erst recht der „zauberhafte Kurpark mit seinem Staudengarten“. Ihr gelegentlicher Hinweis auf eine sinnvolle bauliche Verdichtung in der Innenstadt sorgte allerdings eher für ein Schulterzucken des Bürgermeisters, der bemerkte: „Das ist Privatgelände – da kommen wir nicht dran.“

Zu viele zum Teil auch ungenau beschriftete Hinweisschilder wurden beim Atmosphäre-Check in Weiskirchen kritisiert. Foto: a-n