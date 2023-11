Üppige Spende Diese Apfelernte hilft Menschen in Not

Der so gewonnene Fruchtsaft wurde dann in Fünf-Liter-Gebinde, so genannte Bags, abgefüllt. Nach einem einwöchigen Ruhe- und Absetzzeitraum wurden diese Apfelsaftbehälter mit ihrem wohlschmeckenden Inhalt für jeweils elf Euro wie im Vorjahr wieder unter anderem im Bürgerbüro des Weiskircher Rathauses verkauft. Das bildete letztlich die Voraussetzung für den Gesamterlös von 1063 Euro.