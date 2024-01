Schicksal einer Flüchtlingsfamilie Am Ende blieben von ihnen nur ein paar Schuhe zurück

Und die bis dahin beileibe nicht unkompliziert verlaufene Flucht vom Orient in den Okzident habe sich nach seiner Beobachtung auch zunächst durchaus vielversprechend entwickelt. Selzer: „Die drei Kinder, die noch nie zuvor in ihrem Leben eine Schule besuchen konnten, wurden hier reibungslos in der Grundschule untergebracht.” Die ganze Familie habe sich voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft gleich um eine schnelle Integration in ihr neues Leben im Luftkurort Zwalbach bemüht. Beim ersten Schneefall seien die Kinder jauchzend in den Garten geflitzt, um den ersten Schneemann ihres bisher so schwierigen Lebens zu bauen. Der Vater habe sogar schon einen Job in Aussicht gehabt, den er allerdings angesichts der verzwickten Rechtslage nicht antreten durfte.