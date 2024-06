Bürgermeisterwahl in Weiskirchen Einzelbewerber Stephan Barth startet zweiten Anlauf voller Ideen, Energie und Gestaltungsfreude

Auf seiner Streuobstwiese bei Konfeld verbringt Stephan Barth gerne Zeit. Mindestens einmal in der Woche kommt er her. „Da ist immer irgendwas zu machen“, erzählt der 60-Jährige im SZ-Gespräch – die Bäume schneiden zum Beispiel, oder mähen. Die Streuobstwiese hat er vor fünf Jahren angelegt und 25 Bäume gepflanzt, „das komplette Programm an Obstbäumen“: Von älteren Apfelsorten wie der Roten Sternrenette über Birnen und Kirschen bis hin zur Zwetschge, aber auch Walnuss und Esskastanie.