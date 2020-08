Weiskirchen : Erster Einsatz für neue Löschsäcke

Weiskirchen Weiskircher Feuerwehr bekämpft Brand im Wald am Herberloch mit neu angeschafftem Hilfsgerät.

Im SZ-Gespräch gingen beide zunächst auf die Vorbereitungen ein, mit denen sich auch die Wehr auf die vom Coronavirus bedingten Herausforderungen einstellen mussten. So würden die Feuerwehr-Fahrzeuge seit März stets mit Kameraden besetzt, die vor dem Einschalten des Blaulichts die inzwischen allerorts vertrauten Schutzmasken aufsetzen müssen. Barth weiter: „Und weil wir die Besatzungen pro Fahrzeug reduzieren müssen (Abstand), müssen zwangsläufig bei jedem Einsatz mehr Fahrzeuge als üblich ausrücken.“ Dabei sei es selbstverständlich, dass bei der Wehr am Standort überall Desinfektionsmittel bereitstehen.

Insbesondere auf die strenge Beachtung der Hygieneregeln mit Blick auf die Corona-Pandemie führt Weiskirchens Gemeindewehrführer Jürgen Barth die Tatsache zurück, dass bislang keiner seiner 88 aktiven Feuerwehrkameraden positiv getestet worden ist. Aktuell arbeiten Fachkräfte des Bauhofs sowie der Wehr am Umbau eines gemeindlichen Unimogs, dessen enorme Geländegängigkeit in Zukunft auch bei Rettungseinsätzen im schwierigen Hochwald-Gelände genutzt werden soll.

Wie eng Weiskirchens Rettungsdienste in einer attraktiven Landschaft zusammenarbeiten müssen, die möglichst viele Touristen in den heilklimatischen Kurort locken soll, habe sich jüngst auf dem Georgi-Panoramawanderweg bei Weierweiler erwiesen. „Dort hatte sich in schwierigem Gelände ein Wanderer einen Fuß gebrochen. Weil er mit einem Fahrzeug nicht erreichbar war, mussten wir ihn mühsam über eine lange Strecke zum Krankenwagen tragen“, so der Wehrführer. Im Durchschnitt fielen rund zehn solcher Rettungseinsätze pro Jahr an. Hübschen: „Gerade bei solchen Einsätzen sind wir natürlich auch stolz auf unsere Höhenretter (SRHT).“ Und Barth machte noch darauf aufmerksam, dass diese Rettungsaktionen aktuell Jahr für Jahr im Schnitt um rund zehn Prozent zunehmen.