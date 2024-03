Spektakulär soll’s werden Weiskirchen freut sich auf sein „Anwassern“

Der anerkannte Kneipp-Kurort Weiskirchen will nicht länger mit seinen noch vielfach verborgenen Reizen geizen. Für frischen Schwung warb jetzt im Rathaussaal die Projektmanagerin Heilbäder und Kurorte Rheinland-Pfalz und Saarland Gudrun Selzer, die dort mit Bürgermeister Wolfgang Hübschen und dem Leiter der Tourist-Information Michael Trouvain Vertreter unter anderem von Hotels, Arztpraxen und der Saarschleifen Touristik zu einem Workshop eingeladen hatte. Erstmals wurde dabei spruchreif, dass die Gemeinde Weiskirchen am kommenden Pfingstmontag rund um die Kneipp-Anlage am Waldfreibad zu einem spektakulären „Anwassern“ bitten will. Hübschen träumte dabei schon davon, wie schön es doch wäre, wenn etwa die Umweltministerin Petra Berg zu diesem neuen Event die Anerkennung des ersten Kur- und Heilwaldes im Saarland mitbringen würde.