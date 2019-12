Medienkompetenztag in Weiskirchen : Aktionstag gibt Einblick in die digitale Welt

Weiskirchen Die Vermittlung von Medienkompetenz hat sich die Eichenlaubschule (ELS) Weiskirchen bei der Organisation des Projekttages „Digisnick“ auf die Fahne geschrieben. Daher wurde an diesem Tag der übliche Stundenplan über den Haufen geworfen und stattdessen wurden Workshops zur Förderung der Medienkompetenz angeboten.

Mihajlovic erklärte den Schülern und Lehrern den Ablauf der Veranstaltung. Das zeitliche und organisatorische Schema des normalen Schultages wurde dabei durchbrochen. Die Jungen und Mädchen konnten so in der Hochwaldhalle Weiskirchen auch eigenständig Kurse anbieten und Wissen vermitteln. Die Workshops wurden zuvor auf einer Bühne vorgestellt. Per Handzeichen konnten die Schüler Interesse an bestimmten Themen bekunden. Bei positiver Resonanz erhielten sie den Zuschlag und wurden so zu „Teilgebern“.