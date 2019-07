Weiskirchen : Luftakrobaten im Anflug

Belinda und Karlheinz Richter erläutern an Tannenzapfen aus ihrem Naturkunde-Koffer, wie der Waldbesucher erkennen kann, ob diese von Mäuschen oder Eichhörnchen angeknabbert worden sind. Foto: a-n

Weiskirchen Jede Menge Mehlschwalben wohnen beim Ehepaar Richter in Weiskirchen.

Von Dieter Ackermann

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer – sagt man. Aber wenn da aktuell gleich mehr als hundert Mehlschwalben den Luftraum um das Haus In der Trift 11b in Weiskirchen für sich reklamieren, dann dürfen sich die menschlichen Nachbarn wohl jetzt schon über einen Traumsommer freuen. Dass diese kleinen Luftakrobaten gerade hier in so auffällig großer Zahl mit ihren Flugkünsten beeindrucken, haben sie letztlich Karlheinz und Belinda Richter zu verdanken. Das Ehepaar, das seit 2008 in Weiskirchen zuhause ist, spendierte seinen „fliegenden Untermietern“ unter der Regenrinne ihres Hauses nicht weniger als zwölf Nisthilfen aus Holzbeton.

Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass die beiden Naturfreunde allein den Schwalben die Aufzucht ihrer Jungen erleichtern wollten. Karlheinz Richter beobachtete im Frühjahr, nachdem sich die Rückkehr der Mehlschwalben aus ihren Winterquartieren wegen der Kälte im Saarland etwas verzögert hatte, dass ein Blaumeisenpärchen den Schwalben ein Schnippchen schlug. Nach dem Motto „aufgestanden – Platz vergangen“ ließen sich die beiden Meisen einen Trick einfallen, eine der eigentlich für die Schwalben reservierten Nisthilfen für den eigenen Nachwuchs „anzumieten“.

Richter: „Die fliegen auf unsere Regenrinne, lassen sich von dort vielleicht 30 Zentimeter wie kleine Fallschirmspringer hinabplumpsen und huschen dann mit schnellem Flügelschlag in ihr geschütztes Nest.“ Damit sei schon mal eine Nisthilfe für die zu spät eintreffenden Schwalben vergeben gewesen. Wohnungsnotstand also auch bei den Schwalben in Weiskirchen. Längst sind aber alle Nisthilfen der Familie Richter „vermietet“. So bauten an die zehn Schwalbenfamilien inzwischen aus eigener Kraft ihre überwiegend aus Lehm bestehenden Nisthöhlen zusätzlich unter den Giebeln einiger Nachbarhäuser. Übrigens: Wenn das erwähnte Blaumeisenpaar geglaubt hatte, seine „Wohnungsbesetzung“ würde von den Schwalben so ohne weiteres hingenommen, hatte es sich getäuscht. Ein Schwalbenpärchen pappte in traditioneller Lehmbauweise seine Nisthöhle von außen an die besetzte Nisthilfe und zieht dort seither fröhlich seinen Nachwuchs als „Untermieter“ groß.

Richter geht nach langjähriger Beobachtung davon aus, dass die Mehlschwalben in der Regel von April bis September/Oktober nach Weiskirchen kommen. Meistens würden im Jahresverlauf in den Nisthilfen zwei bis drei Junge großgezogen. Es habe aber vereinzelt auch schon zwei Bruten in einem Sommer gegeben. Mittlerweile nutzen übrigens auch einige pfiffige Sperlinge die Chance, hinter dem langen Brett mit den künstlichen Nisthilfen ihre eigenen Nester zu bauen.

Als die Richters im Jahr 2008 nach Weiskirchen kamen, freuten sie sich darüber, dass gleich zwei Schwalbenpaare am Giebel ihres Hauses ihre Lehmnester anlegten. „Schließlich galten diese Flugkünstler früher als Glücksbringer“, allerdings fügte Karlheinz Richter gleich hinzu, dass ihre Luftakrobaten in den folgenden Jahren in der Nachbarschaft kaum noch den zum Nestbau geeigneten Lehm fanden. „Aus war’s mit dem Glück, die Nester zerbröselten unter der Sommersonne.“

Eine Mehlschwalbe sitzt an der künstlichen Nisthilfe. Foto: a-n

Der Nachwuchs lässt es sich schmecken. Foto: a-n

Aber die Richters ließen ihre „Untermieter“ nicht im Stich. Ab 2010 befestigten sie unter dem Giebel ihres Hauses künstliche Nisthilfen aus Holzbeton. Und weil die Vögel diese gern annahmen, stehen den Schwalben inzwischen zwölf solcher Nisthöhlen zur Verfügung, die offensichtlich ausnahmslos angenommen werden. Dass sich die flinken Flieger mit den gegabelten Schwänzen hier unübersehbar wohlfühlen, dokumentiert nicht zuletzt die Tatsache, dass sie inzwischen auch an benachbarten Häusern „In der Trift“ die für sie typischen Lehmhöhlen in luftiger Höhe angebracht haben, um dort ihren Nachwuchs sicher großziehen zu können.

Diesen Erfolg führen ihre Gastgeber aber auch nicht zuletzt darauf zurück, dass sie seit dem Umzug nach Weiskirchen den vorhandenen Garten als brachliegende Fläche behutsam in einen naturnahen Lebensraum nicht nur für die Vögel umstrukturiert haben. Bei den Richters wird gerade nicht, wie vielerorts die „chemische Keule“ gegen Blattläuse, Raupen und andere so genannte Schädlinge geschwungen. Sie unterscheiden nicht nach allzu menschlichen Kategorien zwischen Nützlingen und Schädlingen.

„Außerdem führen wir in unserem Garten eine wohlüberlegte Ganzjahresfütterung für die Vögel durch“, versicherte Richter. „Und wenn zum Beispiel Blattläuse über das frische Grün eines Busches oder Baumes herfallen, dann lassen wir sie. Im nächsten Jahr wachsen ja doch wieder neue Blätter.“ Außerdem gebe es inzwischen viele Wildkräuter im Garten, auf die sich Blattläuse noch viel gieriger stürzen als zum Beispiel auf die Obstbäume. Seit etwa drei Jahren beobachten die Naturschützer, dass ihr Konzept einer naturbelassenen Harmonie aufgeht.

„Die Vögel – und nicht nur die Schwalben – finden hier ein ausreichendes Nahrungsangebot“, und Richter fuhr fort, „lästige Quäl­geister wie zum Beispiel die Stechmücken haben da kaum eine Chance. Schließlich besteht die natürliche Nahrung unserer Mehlschwalben zu etwa 80 Prozent aus Blattläusen und Stechmücken. Stattdessen freuen wir uns über eine seit Jahren wachsende Population etwa von Marienkäfern oder Florfliegen.“