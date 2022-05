Alexander Louis bietet in seinem Café in Weiskirchen und seinen insgesamt sechs Verkaufsstellen neben frischen Backwaren unter anderem auch regionale Produkte von „Ebbes-von-hei“-Betrieben an. Aus der Nachbarschaft des Hochwaldes stammen zum Beispiel der Honig und das Rapsöl. Foto: Ackermann Dieter