Vereinsleben DRK Weiskirchen ehrt verdiente Blutspender

Schon stattliche 45 Jahre werden in der Gemeinde Weiskirchen durch den DRK-Ortsverein Weiskirchen-Konfeld Blutspendetermine durchgeführt. „Zum jüngsten Termin vergangene Woche waren immerhin 115 Spender, davon einige Erstspender erschienen“, sagte die DRK-Vorsitzende Marita Heinz. Konnten in den vergangenen Jahren, bei leichtem Rückgang durch Corona stets über 160 Blutspender registriert werden, so machte sie diesmal die närrischen Tage für die kleinere Anzahl an Kunden verantwortlich.