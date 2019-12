Weiskirchen : Rotes Kreuz lädt zur Blutspende ein

Weiskirchen „Ein etwas ungewöhnlicher Termin ist es schon“, sagt Marita Heinz, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Weiskirchen -Konfeld, und meint den Blutspendentermin an diesem Sonntag, 22. Dezember, in der Weiskircher Hochwaldhalle.

Mit diesem Termin konnte sich die Vorsitzende noch anfreunden, denn die alternativen von der Blutspendezentrale in Bad Kreuznach vorgegebenen Termine Heiligabend oder an einem Weihnachtsfeiertag kamen für sie nicht in Frage. „Schließlich ist Weihnachten, und dieses Fest wollen meine Helferinnen und Helfer natürlich auch daheim feiern. Zudem werden dann wohl kaum Blutspender kommen, so dass der Aufwand nicht gerechtgfertigt ist“, sagt Heinz weiter.