Bei Weiskirchen : Schäferhund beißt dreijährigem Kind ins Gesicht

Weiskirchen Das Mädchen, das von dem Hund angefallen wurde, wurde schwer verletzt, ist laut Polizei aber außer Lebensgefahr.

Das Kind erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und im Gesicht und wurde vor Ort durch einen Notarzt behandelt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist das Kind mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Der Hundehalter wird sich nach Angaben der Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen. Was mit dem Schäferhund passiert, ist derweil laut Polizei noch unklar. Derzeit befindet er sich bei seinem Halter.