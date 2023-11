Sirenengeheul in Rappweiler Henri muss sich keine Sorgen machen

Der dreijährige Henri war fassungslos: Rund um die Kindertagesstätte Maria Himmelfahrt in Rappweiler nur von flackernden Blaulichtern in Szene gesetzte Hektik. Was den Kleinen beunruhigte, zauberte dagegen dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr von Weiskirchen Jürgen Barth ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Diese Gemeindeabschlussübung aller drei Löschbezirke unter Leitung von Rainer Klinkner vom Löschbezirk Rappweiler-Zwalbach dokumentierte nämlich nicht zuletzt den vielen Passanten durch ihren reibungslosen Verlauf, dass diese Kita, sollte es dort tatsächlich einmal brennen, auf die schnelle und effektive Hilfe der Feuerwehr vertrauen darf.