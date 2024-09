Verkaufsfläche liegt bei rund 1000 Quadratmeterm Discounter in Weiskirchen ist frisch aufpoliert

Seit gestern präsentiert sich Netto in Weiskirchen zwar am vertrauten Platz an der Trierer Straße 40, jetzt aber als Vollsortimenter in völlig neuem Gewand. Praktisch über Nacht hat sich die Baustelle des alten Standorts in einen wie neu wirkenden Discounter verwandelt. Und die Weiskircher strömten in solchen Massen herbei, dass sie neben dem eigenen Kundenparkplatz auch alle Straßen in der Nachbarschaft als Stellflächen nutzen mussten. Als einer der ersten war Noch-Bürgermeister Wolfgang Hübschen schon um 7 Uhr an Ort und Stelle, um beizeiten ein Campingbus-Modell für seinen Enkel sicherzustellen. Drei Stunden später empfing ihn dann Melanie Schübbe als Netto-Gebietsleiterin zu einem kleinen Eröffnungsrundgang, dem sich neben der SZ auch Sybille Scherer als Verpächterin und der designierte Bürgermeister Stephan Barth anschlossen. Und weil Barth ebenfalls Opa ist, schnappte der sich auch gleich noch eines der begehrten Automodelle.