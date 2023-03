Bildung und Beruf Auch für Lehrer muss Digitales gelernt sein

Die saarländische Internetweiche „www“ gab beim vierten Tag der digitalen Bildung im Saarland nur drei Richtungen vor: Weiskirchen (Eichenlaubschule), Wadgassen (Bisttalschule) und St. Wendel (Cusanus-Gymnasium). An diesen drei Schulen wurde ein Vor-Ort-Programm rund um den grundlegenden Umgang mit mobilen Endgeräten und digitalen Bildungsmedien angeboten. Interessierte Lehrkräfte aus allen Landkreisen verdrängten an diesem Tag mit ihrer Präsenzveranstaltung ausnahmsweise die Schülerinnen und Schüler. Thorsten Feiertag und Julia Frei vom Landesinstitut für Pädagogik und Medien (LPM) organisierten diese Lehrerfortbildung an der Weiskircher Eichenlaubschule. Der vierte Tag der digitalen Bildung wurde organisiert vom Ministerium für Bildung und Kultur, dem LPM, der Universität des Saarlandes sowie der Hochschule für Technik und Wirtschaft (htw saar). Schulleiterin Rita Dibos erinnerte dabei im SZ-Gespräch daran, dass dieser Tag in den vergangenen Jahren digital durchgeführt wurde. Diesmal allerdings sei er zum Teil als Präsenzveranstaltung, zum Teil als Onlineveranstaltung angeboten worden.