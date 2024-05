Zu probieren gab’s über 80 Weine Wenn der Weiher zum Wein-Boulevard wird

Die Düsseldorfer Altstadt gilt als längste Bier-Theke Deutschlands. Zumindest am vergangenen Wochenende lockte dagegen der Kurpark beim zweiten Weiskircher Wein Weiher als längster Wein-Boulevard des Hochwaldes wieder viele Gäste an. Bei diesem Fest der Sinne durften die Ticketinhaber mit ihren erworbenen Probiergläsern rund 80 Weine von 19 Winzern aus den renommierten Anbaugebieten Mosel, Saar und Ruwer genießen, wobei sich allerdings kein einziger Besucher auf dieses komplette Angebot eingelassen haben soll. Da an diesen beiden Tagen aber auch andere Getränke (ohne Alkohol) und köstliche Leckereien von den Veranstaltern aufgeboten worden waren, durften sich die gebürtigen Weiskircher Alexander Louis und Alan Zabinski auch bei der zweiten Auflage ihres Events wieder über viele lobende Worte ihrer Gäste freuen.