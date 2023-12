Der Weihnachtsmarkt in Weiskirchen litt wieder unter dem Wetter Weihnachtsmarkt mal wieder im Regen

„An gefühlten 20 bisherigen Weihnachtsmärkten hier in Weiskirchen war der Regen bis auf ganz wenige Ausnahmen unser beständiger Begleiter“, sagte Bürgermeister Wolfgang Hübschen. Und er fügte gleich noch wenig erfreut hinzu: „Deshalb konnte uns die jetzt einmal mehr dem Regen zum Opfer gefallene Eröffnung kaum noch erschrecken.“ Also blieb die dafür vorgesehene Bühne zeitweise leer. Die wenigen Gäste, die sich mit ihren Regenschirmen zum Kirchplatz gewagt hatten, konnten sich also ganz den kunsthandwerklichen Angeboten widmen, die knapp 15 Aussteller mitgebracht hatten. Dazu bot ihnen das Haus des Gastes einen trockenen und warmen Unterschlupf. Immerhin machte der Nikolaus-Bus des Wirtschaftsverbandes Wadern-Weiskirchen am Samstag noch einen Zwischenstopp am Kirchplatz.