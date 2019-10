Weiskirchen : Wo Camper Ruhe und Entspannung finden

Der Campingplatz Schwarzwälder Hochwald liegt am Rande des Kurots Weiskirchen. Foto: Ruppenthal

Weiskirchen Der Campingplatz Schwarzwälder Hochwald bietet weder Konzerte noch Events oder Partystimmung – und will das auch gar nicht.

Wer nach Weiskirchen kommt, der sucht Ruhe und Frieden – und Erholung. Eben solche Erholungssuchende werden auch den Campingplatz Schwarzwälder Hochwald zu schätzen wissen. Die Anlage liegt ruhig am Rande des Hochwälder Kurorts, inmitten lauschiger Wälder. Der Platz hat eine leichte Hanglage, wodurch manche Stellplätze ein wenig höher liegen als andere.

Der Campingplatz Schwarzwälder Hochwald ist der einzige Campingplatz im Saarland, der vom Deutschen Camping-Club (DCC) geführt wird, erklärt Kai Lambert. Er ist der zweite Vorsitzende des Landesverbands Saar des Clubs und vor Ort in Weiskirchen für die Anlage verantwortlich. Diese Aufgabe hat er erst vor kurzem übernommen, als Dauercamper ist er jedoch bereits seit Jahren auf dem Weiskircher Campingplatz, wie er verrät.

Man könne nicht mit größeren Plätzen wie etwa am Losheimer Stausee oder am Bostalsee konkurrieren, gibt Lambert zu. Das sei aber auch gar nicht das Ziel der deutlich kleineren, ehrenamtlich geführten Anlage. Hierher kämen vornehmlich ältere Leute sowie alle, die vor allem Ruhe und Frieden suchen. Auch würden gelegentlich Leute auf dem Campingplatz übernachten, wenn Freunde oder Verwandte in den Weiskircher Kurkliniken untergebracht seien. „Wir bieten Ruhe, gute Luft, Erholung und Entspannung. Unser Campingplatz ist keine Partylocation“, stellt Lambert klar.