Entscheidung vertagt Die Zukunft der Grundschule Weiskirchen ist weiter offen

Während sich die Einführung des neuen saarländischen Schulbauprogramms verzögert, dauert auch die Debatte um die künftige Struktur der Grundschule Weiskirchen weiter an. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat keine Entscheidung für einen oder mehrere Standorte treffen können (die SZ berichtete kurz). Insbesondere hinsichtlich der Finanzierung seien noch zu viele Fragen offen, in diesem Punkt waren sich die Ratsmitglieder einig. Bei den Ideen für die Ausgestaltung gingen die Meinungen allerdings weit auseinander.