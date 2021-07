Programm am Wochenende : Feuer und Magie in Saarburg

Rätsel, Wunder und Phänomene zeigt der Magier Dr. Alexander Mabros am Samstagabend. Foto: Dr. Alexander Mabros

Saarburg In der Kulturgießerei stehen am Wochenende mehrere Veranstaltungen an.

Ein magisches Wochenende steht in der Kulturgießerei Saarburg bevor. Am Samstag, 24. Juli, ist Dr. Alexander Mabros, nach Worten der Veranstalter einer der vielseitigsten Profi-Magier der letzten Jahre, zu Gast. Er zeigt ab 19.30 Uhr merkwürdige Rätsel, verblüffende Wunder und schräge Phänomene. „Magie und Wissenschaft hat viel mehr gemeinsam, als es auf den ersten Blick scheint“, sagt der Künstler. In seinem Abendprogramm widmet sich er sich allerdings nicht den ganz großen Menschheitsfragen, vielmehr blickt er augenzwinkernd auf die vielen kleinen Rätsel, die das täglich Leben mit sich bringt. Etwa warum die Uhr im Uhrzeigersinn läuft und nicht anders herum und ob sauer wirklich lustig macht. Danach gestalten Bonnie & Clyde ein feuriges Ende des Abends.

Am Sonntag, 25. Juli, läuft von 11 bis 17 Uhr ein Picknick im Staden. Natürlich gelten die aktuellen Verordnungen und Hygiene- und Abstandsregel, betonen die Veranstalter. Mit einer Besucherampel werde wir die Zahl der Gäste im Gebäude gesteuert. Auf www.kulturversuscorona.de kann vor dem spontanen Besuch geschaut werden, wie viele Besucherinnen und Besucher im Haus sind. Aktuell dürfen sich 180 Personen unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln auf unserem Gelände aufhalten. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm steht um 11.30 Uhr ein Auftritt der Dixie Tramps und um 15 Uhr „Die Glocken Notre Dames Mirijam Kohr, Dennis Klein, Martin Herrmann und Manuel Olmscheid“. Feuershows mit Bonnie & Clyde gibt es über den gesamten Tag hinweg, wie die Veranstalter weiter mitteilen.

Aufgrund der aktuellen Verordnungen besteht bei den Veranstaltungen für alle Besucher eine Maskenpflicht bis zum Platz.