Nach der Kommunalwahl Hübschen verpflichtete ein letztes Mal neue Ortsratsmitglieder

Jetzt werden nach und nach die Konsequenzen aus der letzten Kommunalwahl deutlich erkennbar. Mit dem 2. Juli endete offiziell die gesetzlich festgesetzte Amtszeit der kommunalen Gremien im Saarland. Seit Mittwoch sind die bisherigen kommunalen Gremien (Gemeinde- und Ortsräte) folglich offiziell eigentlich nicht mehr im Amt, jedoch haben diese ihre Aufgaben noch so lange wahrzunehmen, bis sie von den neuen Gremien abgelöst werden. In Weiskirchen hatte Noch-Bürgermeister Wolfgang Hübschen schon am Mittwochabend zur konstituierenden Sitzung des neuen Ortsrates von Weiskirchen ins Rathaus eingeladen. Damit hat der heilklimatische Kurort als einer der ersten im Landkreis damit begonnen, die jüngsten Wahlergebnisse umzusetzen.