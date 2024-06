Thementag Ernährung Auch gesunde Snacks können gut schmecken

Gesunde Ernährung, die obendrein auch noch gut schmecken soll – wo gibt’s denn so was? Die Patienten der ctt-Hochwald-Kliniken in Weiskirchen und darüber hinaus viele interessierte Menschen aus der Hochwaldregion folgten nur zu gerne der Einladung der Reha-Fachklinik zum Thementag Ernährung. Dr. Simone Bühl, Chefärztin für innere Medizin und Kardiologie, versicherte dazu in ihrer Begrüßung: „Dieser Ernährungstag soll das Bewusstsein für gesunde Ernährungsgewohnheiten fördern und wertvolle Tipps zur Umsetzung im Alltag geben. Auch verschiedene Aussteller sind heute vor Ort, um ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Unsere Besucher können sich zusätzlich auf informative Vorträge und praktische Workshops freuen.“