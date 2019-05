Wie sieht der Weiskircher Rat künftig aus? : Freie Wähler büßen drei von fünf Sitzen ein

Weiskirchen In Weiskirchen wird die CDU wieder klar stärkste Kraft bei der Wahl zum Gemeinderat. Eine Koalition mit der FDP ist möglich.

Die Freie Wähler-Gemeinschaft (FWG) ist der großer Verlierer der Gemeinderatswahl am Sonntag in der Hochwald-Kurgemeinde Weiskirchen: Die FWG sackte um mehr als zehn Prozent ab und kam auf nur noch 9,5 Prozent der Wählerstimmen. Damit verlieren die Freien Wähler gleich drei ihrer fünf Sitze im Gemeinderat. Neu in den Rat einziehen kann die AfD, die erstmals in Weiskirchen angetreten war und auf Anhieb 7,3 Prozent schaffte – das bedeutet zwei Sitze im künftigen Gemeinderat. Weiter mit einem Sitz vertreten bleibt dort die FDP, die zwar prozentual leicht verlor (minus 0,5 Prozent), aber mit 3,8 Prozent dennoch den Wiedereinzug in der Rat schaffte. Das gilt auch für die Linkspartei. Sie schrumpft um 0,9 Prozent auf jetzt 3,4 Prozent, hält aber den einen Ratssitz, den sie bislang bereits hatte. Von den kleineren Fraktionen im Rat verbessert sich die Grün-Alternative Liste (GAL) um 2,2 Prozent auf jetzt 7,9 Prozent und sichert sich einen zweiten Sitz. Damit sind FWG und GAL nun nach der Anzahl der Sitze gleichauf.