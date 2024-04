Bürgermeister verärgert Neues Cannabis-Gesetz am Beispiel von Weiskirchen: „Wie sollen wir das leisten?“

Wolfgang Hübschen ist als Bürgermeister der Gemeinde Weiskirchen gleichzeitig auch Chef der Ortspolizeibehörde. Und als er am Dienstag in aller Frühe das Rathaus betrat, erinnerte ihn im Foyer spontan der süßliche Geruch von Haschisch daran, dass zu Ostermontag das neue Cannabisgesetz in Kraft getreten ist: „Das wird mich kraft meines Amtes mit Sicherheit noch intensiv beschäftigen.“ Im SZ-Gespräch fügte er sichtlich verärgert hinzu: „Leider steht inzwischen fest, dass dieses neue Gesetz nicht als Aprilscherz abgetan werden kann.“ Abgesehen von der täglichen SZ-Lektüre und den Fernsehnachrichten habe er als Bürgermeister von den offiziellen Stellen dazu vorab so gut wie nichts erfahren.