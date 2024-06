Großes Jubiläum in Weiskirchen Café Louis in Weiskirchen feiert 70-jähriges Bestehen

Der starke Besucherandrang konnte fast die Vermutung nahelegen, dass in Weiskirchens Café Louis gerade die Stichwahl des neuen Bürgermeisters über die Bühne gehen würde. An einem der Bierstände sah man dem Noch-Bürgermeister Wolfgang Hübschen mit einem Bierglas in der Hand die Vorfreude auf den nahen Ruhestand an. Stephan Barth und Stefan Conrad, die sich am kommenden Sonntag in einer Stichwahl um seine Nachfolge bemühen werden, plauderten offensichtlich in bester Laune mit vielen weiteren Gästen. Tatsächlich war an diesem Tag dagegen halb Weiskirchen erschienen, um mit der Familie Louis anlässlich eines weiteren Tages der offenen Backstube das jetzt 70-jährige Bestehen des Café Louis zu feiern.