Weiskirchen : Wieder gab es einen Bus als Spende

Die Behles KG musterte wieder einen neun-Sitzer-Bus aus und stellte diesen der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria in Weiskirchen als Spende zur Verfügung. Unser Bild zeigt bei der Spenden-Übergabe (von links) Mark Hein, Gerhard Fries, Jürgen Bolldorf und Wolfgang Maring. Foto: a-n

Weiskirchen Schon seit 2009 unterstützt das Bus-Unternehmen Behles aus Weiskirchen die Kinder- und Jugendhilfe St. Maria mit Fahrzeugen.

Maring erinnerte bei dieser Gelegenheit daran, dass diese Partnerschaft bereits seit 2009 seiner Einrichtung hilft, mit den gespendeten Fahrzeugen behinderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche zu den Tagesförderstätten, Wohngruppen und zur Förderschule in Rappweiler-Zwalbach zu transportieren. Diesem Dank schloss sich auch Bolldorf an, der gleichzeitig darauf hinwies, dass der Ford Transit insbesondere im Bereich der neuen Wohngruppe in Nunkirchen eingesetzt werden soll. Damit auch dieses Fahrzeug wieder ordnungsgemäß seinen Besitzer wechseln konnte, sei der aktuelle Wert des Busses in einem Gutachten festgestellt und die entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt worden. Mit seiner neuen Tüv-Abnahme könne das Fahrzeug jetzt – so Mark Hein – von der Kinder- und Jugendhilfe St. Maria bedarfsgerecht eingesetzt werden. Selbst der erste, vor rund zehn Jahren von der Behles KG gespendete Bus sei noch im täglichen Einsatz. Bollmann schmunzelnd: „Aber die Autobahn muten wir ihm nicht mehr zu – diese Geschwindigkeiten bleiben ihm inzwischen erspart.“