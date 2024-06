Weiskirchen Super-Wahlsonntag in Weiskirchen: Warum Gemeindewahlleiter Wolfgang Hübschen zufrieden ist

Den Wahlausgang in Weiskirchen hätte Wolfgang Hübschen eigentlich relativ entspannt verfolgen können. Zumindest in seiner Funktion als Bürgermeister, denn der Amtsinhaber trat aus Altersgründen nicht mehr an. Doch als Gemeindewahlleiter war der 62-Jährige am Sonntagabend trotzdem gefordert. Denn bei der Übertragung der Wahlergebnisse kam es zu technischen Schwierigkeiten – mit der Folge, dass Hübschen die Menschen, die im Haus des Gastes die öffentliche Präsentation verfolgen wollten, unermüdlich mit Papierausdrucken auf dem Laufenden hielt.