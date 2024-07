Lob für fairen Umgang Weiskircher Noch-Bürgermeister verabschiedet sich vom Gemeinderat

Markierte die konstituierende Sitzung für den Gemeinderat von Weiskirchen den Beginn einer neuen Wahlperiode, so bedeutete sie zugleich auch einen Abschied vom amtierenden Bürgermeister Wolfgang Hübschen. „Da dies vermutlich meine letzte Gremiumssitzung in meiner Funktion als Bürgermeister gewesen sein wird, gilt es Dank zu sagen für die über 37-jährige Dienstzeit bei meiner Heimatgemeinde Weiskirchen“, sagte Hübschen, als der letzte Punkt der Tagesordnung besprochen war. Dieser Dank gelte insbesondere für die letzten 14 Jahre, in denen Hübschen verantwortungsvolle Positionen bekleidete – acht Jahre als Hauptamtsleiter und fast sechs Jahre als Bürgermeister. „Es war mir immer eine Ehre, meiner Heimatgemeinde als kommunaler Verwaltungs- und Wahlbeamter vorzustehen und ich habe immer versucht, die bestmögliche Arbeit zu leisten und die richtigen Entscheidungen für die Gemeinde Weiskirchen zu treffen“, betonte der Noch-Bürgermeister, dessen Amtszeit am 30. September endet.