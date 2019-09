Weiskirchen : Sie waren stets für die Bürger im Einsatz

Weiskirchen In der Gemeinde Weiskirchen wurden fünf Ortsvorsteher aus ihren Ämtern verabschiedet.

Die Gräfin-Jutta-Medaille in Gold mit Urkunde gab es für Wolfgang Sauer, der 20 Jahre lang das Amt des Ortsvorstehers in Konfeld ausgeübt hatte. Für eine weitere Legislaturperiode gehört Sauer noch dem Gemeinderat Weiskirchen an. Die Medaille in Silber verlieh Hübschen an Maria Greuter für 20-jährige Ratstätigkeit, davon 15 Jahre im Ortsrat Rappweiler-Zwalbach als Ortsvorsteherin. Hubert Zimmer war fünf Jahre Ortsvorsteher in Thailen, engagiert sich insgesamt 25 Jahre im Rat. Burkhard Brix hat in Weierweiler fünf Jahre das Amt des Ortsvorstehers bekleidet und war insgesamt 25 Jahre im Rat. Die Medaille in Silber gab für Ingrid Wilkin, die 25 Jahre im Rat engagierte. Sie war zehn Jahre Ortsvorsteherin Weiskirchen und davor fünf Jahre Stellvertreterin. Wie Sauer gehört auch Wilkin dem neuen Gemeinderat noch an. Aus dem Gemeinderat wurde Raymond Greuter nach 15 Jahren mit der Silbermedaille verabschiedet, ebenso Günther Mohm nach 20 Jahren im Ortsrat Thailen. Gudrun Wagner stand nach 19-jähriger und Hans Clemens nach fünfjähriger Amtszeit im Kreistag nicht mehr zur Verfügung. Nicht mehr in ihren örtlichen Gremien vertreten sind auch Michael Dicke und Roman Thielen (Rappweiler-Zwalbach), Markus Wahlen und Jens Schommer (Weiskirchen) sowie Kai Salm (Thailen).