Bürgermeister-Kandidaten im Grünen Kreis Kreis Merzig-Wadern: Diese Kandidaten treten zur Bürgermeisterwahl an

14 Kandidaten treten im Grünen Kreis bei den Bürgermeisterwahlen am Sonntag, 9. Juni, an. Am vergangenen Donnerstag endete die Bewerbungsfrist. Fünf Herausforderer wollen den drei Amtsinhabern in Mettlach, Perl und Wadern Paroli bieten. Weiskirchen bekommt definitiv einen neuen Verwaltungschef, da der Amtsinhaber nicht mehr antritt. Fünf Kandidaten sind hier im Rennen, während in Beckingen nur einer zur Wahl steht.