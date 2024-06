Überraschung in Hochwaldkommune Bürgermeisterwahl in Weiskirchen: Stichwahl ohne CDU

Es ist eine Sensation für die Gemeinde Weiskirchen: Zwar steht noch nicht fest, wer künftig der Bürgermeister der Hochwaldkommune wird. Beim ersten Wahlgang am Sonntag setzte sich keiner der fünf Bewerber mit der notwendigen absoluten Mehrheit durch. Sicher ist allerdings, dass die CDU-Hochburg gefallen ist. Denn in die Stichwahl am 23. Juni ziehen der parteiunabhängige Kandidat Stephan Barth und der SPD-Kandidat Stefan Conrad ein. Laut dem vorläufigen Ergebnis fuhr Barth in den fünf Ortsteilen insgesamt 28,70 Prozent ein, Stefan Conrad folgte dicht mit 28,06 Prozent. Der CDU-Bewerber Thorsten Willems landete mit 20,65 Prozent auf dem dritten Platz. Nicht in die Stichwahl geschafft haben es außerdem Armand Scharf (FWG) und Uwe Puhl (AfD). Die Wahlbeteiligung lag bei 73,12 Prozent.