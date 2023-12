Sein letzter Jahresabschluss Weiskirchens Bürgermeister wagt Blick zurück und nach vorne

Eins ist klar: Die nächste Jahresabschluss-Ratssitzung in Weiskirchen wird ein anderer Bürgermeister leiten. Man konnte es Wolfgang Hübschen im Ratssaal durchaus ansehen, dass ihm auch darüber bereits viele konfliktträchtige Gedanken durch den Kopf gehen, was in seiner Gemeinde vor und nach dem Wahltag am 9. Juni 2024 die lokalen Schlagzeilen bestimmen wird. Auch wenn er zur nächsten Kommunalwahl nicht mehr antreten wird – das kommende Halbjahr wird an die Verantwortung für seine Heimatgemeinde offenbar richtig große Herausforderungen stellen. Hübschen: „Dazu benötigt man sicherlich keinen Blick in die Glaskugel.“