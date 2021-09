Hund ist wahrscheinlich verletzt : Hund von Auto angefahren und verschwunden

Weiskirchen Ein Hund wurde am Mittwoch zwischen Weiskirchen und Thailen von einem Auto angefahren und möglicherweise verletzt. Nach dem Unfall ist er in Richtung eines Industriegebietes gelaufen und konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Ein Hund wurde bei einem Verkehrsunfall zwischen Weiskirchen und Thailen von einem Auto angefahren. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr. Die Fahrerin habe berichtet, dass der Hund, braunes Fell und etwa kniehoch, von links aus Richtung Industriegebiet auf die Fahrbahn gelaufen sei und sie nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte, heißt es in der Mittelung der Polizei Nordsaarland. Nach der Kollision sei der Hund wieder zurück in Richtung Industriegebiet gelaufen und konnte bei einer anschließenden Suche nicht aufgefunden werden, informiert die Polizei weiter.