Parkhotel Weiskirchen Während die Feuerwehr oben löschte, frühstückten die evakuierten Hotelgäste unten im Bademantel

Weiskirchen · Großeinsatz in Weiskirchen: Am Donnerstagmorgen brach im Parkhotel ein Brand aus. Dichter Rauch drang im Obergeschoss nach außen. Die Feuerwehr reagierte schnell – so schnell, dass die evakuierten Hotelgäste im Erdgeschoss noch während des Einsatzes frühstücken konnten.

07.07.2024 , 15:34 Uhr

Link zur Paywall Brand bricht in Hotel im Saarland aus 36 Bilder Foto: Thorsten Kremers

Von Dieter Ackermann