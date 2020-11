Neues Licht in Weiskrichen : Warmer Lichterglanz im Hochwald-Kurort

Weiskirchen Weihnachtsbeleuchtung in Weiskirchen wurde modernisiert und jetzt wieder in Betrieb genommen.

Sobald in der Abenddämmerung Weiskirchens Straßenlampen aufleuchten, dürfen sich die Bürger sowie ihre Besucher jetzt an der neuen Weihnachtsbeleuchtung erfreuen, die seit dem Wochenausklang in der Trierer Straße mit den Einmündungsbereichen der Straßen Auf der Heide, Konfelder Straße und Losheimer Straße noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar für festliche Stimmung sorgen soll.