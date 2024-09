Flaschen gibt es in der Hochwald-Touristik Vom Birnbaum ab in die Flasche

Wenn im Frühjahr zwischen den Ortschaften Weierweiler und Thailen Deutschlands erste und einzige Mostbirnenallee in voller Blütenpracht erstrahlt, dann kann Weiskirchens Alleinstellungsmerkmal zumindest auf dieser einsamen Straßenlänge Japans Kirschblüte locker den Rang ablaufen. Nachdem auch in diesem Jahr die fleißigen Bienen offenbar wieder ihren Bestäubungs-Job erledigt hatten, konnten die letzten Mitbegründer der Arbeitsgemeinschaft Mostbirnenallee in den vergangenen Tagen viele reife Früchte der rund einhundert Bäume mit etwa 40 Birnensorten ernten. Nach deren fachgerechtem Brennen durch Bernhard Schramm in seiner Brennerei Bruchwaldhof wartet dort wieder unter anderem ein Hundert-Liter-Fass mit Weiskircher Birnenbrand auf das Abfüllen in die Zierflaschen, die dann die Kunden bei der Hochwald-Touristik im Haus des Gastes erwerben können.